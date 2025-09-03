Sporta festivāls

Ikvienam interesentam (no plkst. 15.30 līdz 18.30) iespēja iepazīties ar 2025./2026. mācību gada interešu izglītības piedāvājumu, notiks sporta apģērbu un apavu andele, ko rīko Vecāku padome, sportistu pašpārvaldes aktivitātes, kā arī radošā darbnīca “Radām Sporta centra talismanu kopā!” sadarbībā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu.
"Oveselība" plkst. 17.00 aicina uz sarunu “Vecāku loma sportista personības audzināšanā” un veselīga uztura idejām (sadarbībā ar "Fazer").
No plkst. 15.30 līdz 18.30 izmēģini spēkus "klinšu kāpšanas sienā".