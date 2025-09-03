Trešdiena, 03.09.2025 14:07
5 Sep Ogres stadions
15:00
5 Sep Ogres stadions
15:00

5. septembrī no plkst. 15.00 Ogres stadionā gaidāms sporta festivāls – gaida kustība, prieks un jauni atklājumi! Ogres novada Sporta centra audzēkņiem – normatīvu kārtošana.

Ikvienam interesentam (no plkst. 15.30 līdz 18.30) iespēja iepazīties ar 2025./2026. mācību gada interešu izglītības piedāvājumu, notiks sporta apģērbu un apavu andele, ko rīko Vecāku padome, sportistu pašpārvaldes aktivitātes, kā arī radošā darbnīca “Radām Sporta centra talismanu kopā!” sadarbībā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolu.

"Oveselība" plkst. 17.00 aicina uz sarunu “Vecāku loma sportista personības audzināšanā” un veselīga uztura idejām (sadarbībā ar "Fazer").

No plkst. 15.30 līdz 18.30 izmēģini spēkus "klinšu kāpšanas sienā".

