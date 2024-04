Strasbūras saksofonu kvarteta koncerts Ogres Mūzikas un mākslas skolā

Papildus Strasbūras Konservatorijas saksofonu kvartetam, spēlēs arī saksofonu kvarteti no Rīgas, kā arī OMMS audzēkņi un citi jaunie mākslinieki no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas. Strasbūras saksofonistu un viņu Rīgas draugu izpildījumā varēs dzirdēt spilgtu, brīžiem izaicinošu, nopietnu un humoristisku mūziku.

Koncerts norisinās Starptautiskā koka pūšaminstrumentu simpozija projekta ietvaros, ko katru gadu, pulcējot mūziķus no visas Eiropas, organizē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Par tradīciju izveidojusies arī simpozija viesošanās kādā no Latvijas reģionu mūzikas skolām, tādēļ vieni no šī gada projektā iesaistītajiem māksliniekiem - Strasbūras saksofonu kvartets- ciemosies Ogres Mūzikas un māksla skolā.

Šī ir vienreizēja iespēja tepat Ogrē bez maksas baudīt emocionālu, skanīgu mūziku, ko sniedz mākslinieki no Francijas.

Par projektu un citiem VIII Starptautiskā koka pūšaminstrumentu simpozija koncertiem uzzini vairāk šeit: