Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim sestdienās no plkst. 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā - iepriekš piesakoties pa tālr. 26313588 (Santa).
1. novembrī plkst. 12.00 Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē notiks tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" 65 gadu jubilejas izstādes “Saiva krāsu virpulī” atklāšana. Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, “Saivas” audējas piedāvā iepazīt ar lielu mīlestību un rūpību radītos tērpus, aksesuārus un tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī. Izstāde aicina iegriezties krāsu, faktūru un ideju virpulī, gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta.
Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim sestdienās no plkst. 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā - iepriekš piesakoties pa tālr. 26313588 (Santa).