Katra aizmigšana ir pārejas brīdis, mirklis starp divām pasaulēm. Kā šūpošanās starp zemi un debesīm. Kā maza nomiršana ik vakaru, ik reizi, kad iemiegam, bet pamošanās - jauna atdzimšana. Aiziešanu sapņu pasaulē padarot par rituālu, sevišķi ar tuva cilvēka dziedāšanu, skandējot dziesmas, kuras sevī ietver spēka vārdus un simbolus, tiek veidots stiprs cilvēks un stipra tauta.
Šūpuļdziesmu meistarklasi vadīs Anda Ābele - folkloriste, folkloras materiālu vācēja, koklētāja, kokles izgatavošanas meistare un mūzikas skolotāja. Kopā ar Andu uzstāsies arī viņas pašas vadītā folkloras kopa “Laiva”.
Šūpuļdziesmu koncertmeistarklasē dziedāt un mācīties šūpuļdziesmas aicināts ir ikviens. Īpaši aicinām līdzi ņemt kokli un koklēt līdzi, jo, kur satiekas daudz kokļu, tur šo instrumentu pasakainajā kopskanējumā aizraujas elpa un atveras sirds.
Aitu kūts skatuve atrodas mierpilnā dārzā, kurā ganās aitas un truši. Šī ir īpaša, alternatīva, dabai un ģimenei draudzīga kultūrvieta. Mēs atbalstām zaļo dzīvesveidu, lietu otrreizēju dzīvi un pasākumu norisi bez alkohola. Aitu kūts skatuves tējotavā var baudīt tēju un kafiju. Pie mums drīkst apēst arī savu līdzpaņemto ēdienu.
Lai notiktu enerģijas apmaiņa un tiktu atbalstīti vakara mākslinieki, ieeja Aitu kūts skatuvē ir par ziedojumiem.
Laipni gaidīti Ogrē Zinību ielā 3a. Ieeja pasākumā no plkst.18.00.
Aitu kūts skatuvē tiks filmēts un fotografēts.