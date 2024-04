Sveču taka Krapē

Kā katru gadu durvis vērs:

ūdensdzirnavas, kur varēs izliet savu vaska sveci ar augiem - to ieplāno darīt pirms pastaigas, jo svecei vajadzīgs ilgāks laiks, lai to varētu izņemt no formiņas;

Skaņumāja, kur apskatāma tautas mūzikas instrumentu kolekcija un noklausāmi to stāsti;

vīna darītava "Lauskis", kur nobaudīt augļu vīnu un jautri patērzēt;

Aveņu parks ar ugunskura zupu un citiem labumiem tavam vēderpriekam;

Krapes muižas parks - ugunskurā uzcep līdzpaņemto desiņu vai citu našķi!



Krapes muižas ļaudis priecāsies, ja līdzi paņemsi savu sveču lukturīti, kuru varēsi dāvināt parkam, iekarinot to ozola zaros. Vēl noderēs atvērts prāts, termokrūze, lukturīši, silti dūrainīši, kā arī silti un ūdens necaurlaidīgi zābaki.