Sveču un aromātiskā vaska liešanas meistarklase

21 Jan Lielvārdes pilsētas Kultūras nams
19:00
21 Jan Lielvārdes pilsētas Kultūras nams
19:00

21. janvārī plkst. 19.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks sveču un aromātiskā vaska liešanas meistarklase. Dalībnieki dekorēs un lies savas sveces un aromātiskos vaskus, uzzinās kaut ko jaunu par sveču liešanā izmantojamajiem materiāliem, aromātu izvēli un pareizu liešanas tehniku. Katrs varēs radīt savu unikālo svecīti un aromātisko vasku, ko paņemt līdzi uz mājām.

Iepriekš pieteikties pa tālr. 24113210. Biļetes: 5 eiro, pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.

