Birzgalē pie tautas nama plkst. 19.00 noritēs eglītes iedegšanas pasākums. Ieeja bez maksas.
Ikšķiles Centra laukumā no plkst. 16.00 notiks Ziemas brīnumsvētki.
Ķeguma parkā plkst. 17.00 tiks iedegta Ziemassvētku egle.
Lauberē pagalmā pie kultūras nama plkst. 16.00 gaidāma eglītes iedegšana.
Lielvārdē, Rembates parkā, Spīdalas saliņā, plkst. 16.30 paredzēta Ziemassvētku egles iedegšana.
Madlienā plkst. 16.00 Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar bērnu deju kolektīvu “Lienīte”. Ieeja bez maksas.
Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā notiks Ziemas svētki:
- no plkst. 16.00 līdz 20.00 ziemas tirdziņš Ogrē, Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos;
- plkst. 16.30 Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas "Svilpastes" koncerts;
- plkst. 17.00 dziedātāja Katō koncerts "Plastmasas eglīte";
- plkst. 18.00 Ziemassvētku egles Ogrē iedegšana;
- rotaļas kopā ar Lāci un Žagatu, kā arī tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.
Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.