Trešdiena, 19.11.2025 22:45
Betija, Elizabete, Liza, Līze
Trešdiena, 19.11.2025 22:45
Betija, Elizabete, Liza, Līze

Svētku eglīšu iedegšanas pasākumi

30 Nov Ogres novads
16:00
Svētku eglīšu iedegšanas pasākumi

Svētku eglīšu iedegšanas pasākumi

30 Nov Ogres novads
16:00

30. novembrī daudzviet Ogres novadā tiks iedegtas gaismiņas Ziemassvētku eglēs, kā arī notiks koncerti, rotaļas un dažādi citi ziemai veltīti pasākumi.


Birzgalē pie tautas nama plkst. 19.00 noritēs eglītes iedegšanas pasākums. Ieeja bez maksas.

Ikšķiles Centra laukumā no plkst. 16.00 notiks Ziemas brīnumsvētki.

Ķeguma parkā plkst. 17.00 tiks iedegta Ziemassvētku egle.

mceu_11406844321763583509382.jpg

Lauberē pagalmā pie kultūras nama plkst. 16.00 gaidāma eglītes iedegšana.

Lielvārdē, Rembates parkā, Spīdalas saliņā, plkst. 16.30 paredzēta Ziemassvētku egles iedegšana.

Madlienā plkst. 16.00 Ziemassvētku egles iedegšana kopā ar bērnu deju kolektīvu “Lienīte”. Ieeja bez maksas.

Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā notiks Ziemas svētki:

  • no plkst. 16.00 līdz 20.00 ziemas tirdziņš Ogrē, Brīvības ielas un Bērzu alejas gājēju posmos;
  • plkst. 16.30 Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālās studijas "Svilpastes" koncerts;
  • plkst. 17.00 dziedātāja Katō koncerts "Plastmasas eglīte";
  • plkst. 18.00 Ziemassvētku egles Ogrē iedegšana;
  • rotaļas kopā ar Lāci un Žagatu, kā arī tikšanās ar Ziemassvētku vecīti.

Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.

mceu_33834344311763583104366.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?