Sestdiena, 25.04.2026 05:51
Bārbala, Līksma
Sestdiena, 25.04.2026 05:51
Bārbala, Līksma

Svētku koncerts "Satikšanās"

4 Mai Ķeguma Tautas nams
19:00
Svētku koncerts "Satikšanās"

Svētku koncerts "Satikšanās"

4 Mai Ķeguma Tautas nams
19:00

4. maijā plkst. 19.00 Ķeguma Tautas namā aicina uz sirsnīgu koncertprogrammu “Satikšanās”, kas veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. Uz skatuves tiksies aktieri Anna Klēvere, Egils Melbārdis un Ainārs Ančevskis, kuri vakara gaitā dalīsies ar aizraujošiem, asprātīgiem un reizēm pavisam negaidītiem stāstiem no studiju laikiem un teātra dzīves aizkulisēm. Programmu papildinās skatītāju iemīļotas dziesmas no teātra izrādēm aktieru izpildījumā, pie klavierēm – komponists Valdis Zilveris.

Apmeklētāji aicināti baudīt koncertu pie galdiņiem. Ieeja bez maksas, ielūgumus iepriekš iespējams saņemt Ķeguma Tautas namā darba laikā.

