“Šogad priecājamies, ka atkal varam tikties un aicinām svinēt svētkus visiem kopā,” atzīmē rokgrupas COLT līderis mūziķis un daudzu populāru hītu autors Harijs Zariņš.
Koncertā kopā ar grupu COLT uz skatuves kāps īpašie viesi:
Dināra Rudāne (Rock 5 Band)
Ainars Virga un BUKS (Līvi)
Valts Bērziņš (BloodyHeels)
Ervīns Ramiņš (Laime Pilnīga)
Renārs Mastiņš (Bastards)
Koncerta apmeklējums bez maksas.
Vairāk informācijas par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas norisēm Ogrē - Ogres novada Kultūras centra mājas lapā www.okultura.lv