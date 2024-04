Teātra izrāde ģimenei "Murjāņu kurmītis un viņa draugi" Ikšķilē Ogresnovads.lv

22.aprīlī plkst.12.00 Ikšķiles Tautas namā notiks objektu teātra izrāde ģimenei “Murjāņu kurmītis un viņa draugi” (izrāde pārcelta no 26.marta). Aizraujoša Liepājas Leļļu teātra un režisora Ģirta Šoļa veidota izrāde. Ikšķiliešiem būs iespēja vieniem no pirmajiem to noskatīties.