CILVĒCISKAS EMOCIJAS ir stāsts par mums, “TEIXMA dance" dejotāju emocionālo stāvokli pēdējo divu gadu laikā. Par to, kam esam izgājuši cauri, sākot ar nezināmā ienākšanu mūsu dzīvē, kas raisīja neizpratni, bailes, dusmas, agresiju.
Turpinājās ar atmiņām, cerību, prieku par nelielu atelpu vasarā.
Līdz, atkal, pilnīgai izolācijai, kas līdzi sev atnesa skumjas, dusmas, vientulību, depresiju un pilnīgu iznīcības sajūtu.
2 m…MASKAS…VAKCINĀCIJA…SERTIFIKĀTI…Ierobežojumi pēc ierobežojumiem. Tam visam ir jābeidzas. Mēs esam viens otram – cilvēks cilvēkam, un pāri tam visam CILVĒCISKAS EMOCIJAS.
