Piektdiena, 10.10.2025 00:04
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:04
Arvīds, Arvis, Druvis

TEIXMA DANCE koncertuzvedums CILVĒCISKAS EMOCIJAS

ONKC
27 Mai
19:00
TEIXMA DANCE koncertuzvedums CILVĒCISKAS EMOCIJAS

TEIXMA DANCE koncertuzvedums CILVĒCISKAS EMOCIJAS

ONKC
27 Mai
19:00

Koncerts CILVĒCISKAS EMOCIJAS ONKC Lielajā zālē 27. maijā plkst.19.00.  

Biļešu cenas 7 eiro. PIRKT BIĻETI

CILVĒCISKAS EMOCIJAS ir stāsts par mums, “TEIXMA dance" dejotāju emocionālo stāvokli pēdējo divu gadu laikā. Par to, kam esam izgājuši cauri, sākot ar nezināmā ienākšanu mūsu dzīvē, kas raisīja neizpratni, bailes, dusmas, agresiju. 
 

Turpinājās ar atmiņām, cerību, prieku par nelielu atelpu vasarā.

Līdz, atkal, pilnīgai izolācijai, kas līdzi sev atnesa skumjas, dusmas, vientulību, depresiju un pilnīgu iznīcības sajūtu.

 2 m…MASKAS…VAKCINĀCIJA…SERTIFIKĀTI…Ierobežojumi pēc ierobežojumiem. Tam visam ir jābeidzas. Mēs esam viens otram – cilvēks cilvēkam, un pāri tam visam CILVĒCISKAS EMOCIJAS.



Bezmaksas ieeja bērniem līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot).

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?