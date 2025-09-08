Tēva dienas pasākumi

Lielvārdes parkā notiks makšķerēšanas sacensības: plkst. 7.30-8.00 ierašanās un reģistrācija, plkst. 8.00-12.30 makšķerēšanas sacensības, plkst. 13.00 apbalvošana. Savukārt Lielvārdes pilsētas Kultūras namā plkst. 14.00 skanēs bērnu vokālās studijas “Mikauši” koncerts, ieeja pasākumā bez maksas.
Enerģētikas muzejā Ķegumā kopā ar ģimeni varēs darboties radošajās darbnīcās, izzināt muzeja ekspozīciju, piedalīties aizraujošā enerģētikas darbnīcā un apskatīt OMMS Ķeguma klases audzēkņu darbu izstādi. Ieeja bez maksas.