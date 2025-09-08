Pirmdiena, 08.09.2025 22:17
Tēva dienas pasākumi

14 Sep Lielvārde, Ķegums
14 Sep Lielvārde, Ķegums
14. septembrī Lielvārdē, kā arī Ķegumā atzīmēs Tēva dienu: Lielvārdē gaidāmas makšķerēšanas sacensības un vokālās studijas koncerts, savukārt Ķegumā būs dažādas aktivitātes Enerģētikas muzejā.

Lielvārdes parkā notiks makšķerēšanas sacensības: plkst. 7.30-8.00 ierašanās un reģistrācija, plkst. 8.00-12.30 makšķerēšanas sacensības, plkst. 13.00 apbalvošana. Savukārt Lielvārdes pilsētas Kultūras namā plkst. 14.00 skanēs bērnu vokālās studijas “Mikauši” koncerts, ieeja pasākumā bez maksas.

Enerģētikas muzejā Ķegumā kopā ar ģimeni varēs darboties radošajās darbnīcās, izzināt muzeja ekspozīciju, piedalīties aizraujošā enerģētikas darbnīcā un apskatīt OMMS Ķeguma klases audzēkņu darbu izstādi. Ieeja bez maksas.

