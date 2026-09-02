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Tēva dienas pasākumi

13 Sep Lēdmane, Ķegums
09:00
Tēva dienas pasākumi

Tēva dienas pasākumi

13 Sep Lēdmane, Ķegums
09:00

13. septembrī Tēva diena tiks svinēta gan Lēdmanē, gan Enerģētikas muzejā Ķegumā.



Lēdmanē

Pie tirdzniecības centra Lēdmanē: plkst. 9.00 rudens tirgus, no plkst. 11.00 aktivitātes komandām.

Pie Lēdmanes Tautas nama “Kvēls piedzīvojums ar tēti”: plkst. 11.00 komandu reģistrēšanās, plkst. 14.30 komandu apbalvošana, plkst. 15.00 neatkarīgā teātra projekts - izrāde “Viss par vīriešiem” (16+).

Biļetes cena: 5 eiro, pensionāriem invalīdiem 3 eiro. Komandu dalībniekiem ieeja brīva.

Ķegumā

Plkst. 12.00 Enerģētikas muzejā Ķegumā kopā ar ģimeni varēs darboties radošajās darbnīcās, izzināt muzeja ekspozīciju, piedalīties aizraujošā enerģētikas darbnīcā. Ieeja bez maksas.

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