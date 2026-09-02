Tēva dienas pasākumi

Lēdmanē
Pie tirdzniecības centra Lēdmanē: plkst. 9.00 rudens tirgus, no plkst. 11.00 aktivitātes komandām.
Pie Lēdmanes Tautas nama “Kvēls piedzīvojums ar tēti”: plkst. 11.00 komandu reģistrēšanās, plkst. 14.30 komandu apbalvošana, plkst. 15.00 neatkarīgā teātra projekts - izrāde “Viss par vīriešiem” (16+).
Biļetes cena: 5 eiro, pensionāriem invalīdiem 3 eiro. Komandu dalībniekiem ieeja brīva.
Ķegumā
Plkst. 12.00 Enerģētikas muzejā Ķegumā kopā ar ģimeni varēs darboties radošajās darbnīcās, izzināt muzeja ekspozīciju, piedalīties aizraujošā enerģētikas darbnīcā. Ieeja bez maksas.