"The Old World Blues" koncerts Ogres Mūzikas un mākslas skolā

"The Old World Blues" ir tradicionālās džeza mūzikas programma, kura tiek veidota kā ceļojums Vecajā Pasaulē un nostāda sev, kā galveno uzdevumu, pamodināt klausītājā smeldzīgu sentimentu un nostaļģiskas sajūtas par muzikālo ēru, kas palika tikai dažu atmiņās un analoga platēs.

Ansamblis eksistē no 2021. gada septembra, bet jau ir saņēmis starptautisku atpazīstamību koncerttūres izbraucienā 2022. gada pavasarī Lisabonā un Porto, Portugālē, pēc Porto Cello Festival uzaicinājuma. "The Old World Blues" koncertā var dzirdēt amerikāņu 30. un 40. gadu svingu, 30. gadu britu estrādes mūziku, brazīļu 50. gadu bossanova, 80. gadu franču šansonu un pat 30. gadu poļu retro tango. Bet īpašo lomu šajā koncertprogrammā ieņem džeza (bebop) improvizācija uz čella, kas ir ārkārtīgi reti sastopama parādība Eiropā un šobrīd vienīgais gadījums Latvijā.

Pasākuma apmeklējums bez maksas.

Pavadi drēgno rudens vakaru kopā ar izcilu mūziku un lieliskām sajūtām!