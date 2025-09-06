Tīklošanās pēcpusdiena

Sestdiena, 06.09.2025 22:19
7. septembrī Vidzemes plānošanas reģions aicina piedalīties kārtējā cikla “Manas mājas Vidzemē” pasākumā, kas šoreiz notiks pie remigrantes Vinetas Zālītes viņas jaunajās mājās un saimniecībā Gnēžās, Meņģelē, Ogres novadā. Laipni gaidītas remigrantu ģimenes ar bērniem, kā arī ikviens interesents.

Vineta Zālīte šobrīd ir atgriešanās ceļā no dzīves Apvienotajā Karalistē un pakāpeniski iekārtojas savā īpašumā Meņģeles pusē. Pasākuma laikā Vineta dalīsies savā pieredzē par atgriešanās procesu, iepazīstinās ar savu saimniecību, kā arī stāstīs par ārstniecības augu vākšanu un pirts tradīcijām.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīt apkārtni – paredzēts apmeklēt Meņģeles skatu torni, Dullā Daukas dabas taku un vietējo muzeju. Pie ugunskura vārīs kopīgu zupu, notiks neformālas sarunas un tīklošanās, lai labāk iepazītu cits citu un stiprinātu saikni.

Pasākums ir bez maksas, taču dalībniekiem līdzi jāņem savi groziņi ar uzkodām.

mceu_6225320611757095595259.png

