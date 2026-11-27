Tikšanās laikā runāsim par divām autorei tuvām mākslām – literatūru, fotogrāfiju un to attiecībām. Šī būs jau devītā tikšanās projektā “Gaismas raksti” – grieķu valodā šie vārdi nozīmē “fotogrāfija”.
Inga Pizāne raksta dzeju, prozu, sadarbojas ar vairākiem mūziķiem un grupām. Viņa ir vairāku dzejas krājumu autore, vada radošās rakstīšanas meistardarbnīcu Literārajā Akadēmijā, aizraujas ar kino skatīšanos, meditāciju, vada grāmatu klubu un koprakstīšanas grupu. Nākamgad iznāks viņas grāmata “Kontaktligzda”.
Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Tikšanos atbalsta VKKF, veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku.