Ceturtdiena, 30.10.2025 12:30
Adīna, Nadīna, Ulla
Ceturtdiena, 30.10.2025 12:30
Adīna, Nadīna, Ulla

Tikšanās ar "Rīgas mežiem" par plānotajām mežizstrādēm

3 Nov Ogre
15:00
Tikšanās ar "Rīgas mežiem" par plānotajām mežizstrādēm

Tikšanās ar "Rīgas mežiem" par plānotajām mežizstrādēm

3 Nov Ogre
15:00

3. novembrī plkst. 15.00 tiešsaistē un klātienē pie Juglas mežniecības Gunāra Astras ielā 12, Ogrē, SIA “Rīgas meži” organizē tikšanos ar Ogres novada un tās apkaimes iedzīvotājiem par plānotajām mežizstrādēm, termiņiem, mežu sakopšanas darbiem un rekreācijas objektu izveidēm Ogres apkārtnē.

“Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānotajām mežizstrādēm Ogres novadā un tās apkaimēs. Uzņēmums viedokļus gaidīs līdz 19. novembrim, aicinot tos sūtīt uz e-pasta adresi (temats “Ogres mežizstrādes”).

Uzņēmums šā gada nogalē un 2026. gadā veiks divas mežizstrādes, tostarp arī sanitārās izlases cirtes, vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā un tā apkārtnē, kā arī meža masīvā pie autoceļa P5 (Tīnūži–Ogre) un Dubkalnu karjera.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?