“Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānotajām mežizstrādēm Ogres novadā un tās apkaimēs. Uzņēmums viedokļus gaidīs līdz 19. novembrim, aicinot tos sūtīt uz e-pasta adresi (temats “Ogres mežizstrādes”).
Uzņēmums šā gada nogalē un 2026. gadā veiks divas mežizstrādes, tostarp arī sanitārās izlases cirtes, vides izglītības centra “EkVidO” teritorijā un tā apkārtnē, kā arī meža masīvā pie autoceļa P5 (Tīnūži–Ogre) un Dubkalnu karjera.