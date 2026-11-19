D. Šadre (1958) kopš 2016. gada raksta romānus. Literārie sasniegumi izdevniecībā "Latvijas Mediji" vainagojušies ar deviņu romānu izdošanu, jaunākais no tiem iznācis 2026. gada rudenī.
Autore ir ļoti iecienīta lauku bibliotēkas lasītāju vidū.
21. novembrī plkst. 15.00 Tomes bibliotēkā būs iespēja satikt rakstnieci Dainu Šadri.
D. Šadre (1958) kopš 2016. gada raksta romānus. Literārie sasniegumi izdevniecībā "Latvijas Mediji" vainagojušies ar deviņu romānu izdošanu, jaunākais no tiem iznācis 2026. gada rudenī.
Autore ir ļoti iecienīta lauku bibliotēkas lasītāju vidū.