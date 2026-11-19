Guna Roze ir vairāku grāmatu autore, žurnāliste un rakstniece. Viņas grāmata “101.kilometrs”, kas balstās patiesos notikumos un Latvijas vēsturē, ir izraisījusi starptautisku interesi. Sarunā uzzināsim ne tikai par autores darbiem, bet arī par literatūras pasākumiem Tukumā un UNESCO Literatūras pilsētas pieredzi. 2023. gadā Tukums kā pirmā Latvijas pilsēta ir iekļauta UNESCO Literatūras pilsētu tīklā.
Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Tikšanos veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku. Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.