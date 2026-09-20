Svētdiena, 20.09.2026 21:35
Ginters, Guntra, Marianna
Svētdiena, 20.09.2026 21:35
Ginters, Guntra, Marianna

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Ogres Centrālajā bibliotēkā

26 Sep
13:00
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Ogres Centrālajā bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Ogres Centrālajā bibliotēkā

26 Sep
13:00

Ogres Centrālajā bibliotēkā 26.septembrī, plkst. 13.00 notiks tikšanās un saruna ar rakstnieci Ingu Ābeli.
Inga Ābele ir prozaiķe, dramaturģe un dzejniece, kuras darbi guvuši atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Viņas jaunākais romāns “Mīlamā. Leģenda par sidraba šķidrautu” izdevniecības “Dienas Grāmata” sērijā “Es esmu” ir par latviešu dzejnieci un dramaturģi Aspaziju.

Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas. 

Tikšanos atbalsta VKKF, veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku. 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.