Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli Ogres Centrālajā bibliotēkā

Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Tikšanos atbalsta VKKF, veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku.
Ogres Centrālajā bibliotēkā 26.septembrī, plkst. 13.00 notiks tikšanās un saruna ar rakstnieci Ingu Ābeli.
Inga Ābele ir prozaiķe, dramaturģe un dzejniece, kuras darbi guvuši atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Viņas jaunākais romāns “Mīlamā. Leģenda par sidraba šķidrautu” izdevniecības “Dienas Grāmata” sērijā “Es esmu” ir par latviešu dzejnieci un dramaturģi Aspaziju.
Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
Tikšanos atbalsta VKKF, veido biedrība OFK sadarbībā ar Ogres Centrālo bibliotēku.