Šī ir jau trešā tikšanās projektā “Gaismas raksti”, kurā lasītājiem ir iespēja klātienē satikt un uzdot arī savus jautājumus mūsdienu latviešu rakstniekiem. Pasākums paredzēts plašam klausītāju lokam un ir bez maksas.
1. novembrī plkst. 13.00 Ogres Centrālajā bibliotēkā aicina uz tikšanos un sarunu ar rakstnieku Arno Jundzi, kas ir autors vairākām bērnu un pieaugušo grāmatām. Viņš veido un vada dažādus kultūras raidījums televīzijā, ir redaktors, literatūras pētnieks un Latvijas Rakstnieku savienības vadītājs. Šogad pēc viņa romāna “Kristofers un Ēnu ordenis” motīviem tika uzņemta filma, turklāt daļa filmēšanas notika Ogres vidusskolā, ko savulaik autors pats ir absolvējis.
