22. februārī plkst. 13.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas “Brīvības ceļš” telpās paredzēta tikšanās ar Ukrainas kara analītiķi, NBS ZS majoru Jāni Slaidiņu un Ukrainas armijas karavīriem, atskatoties uz četru gadu Krievijas federācijas izvērsto karu pret Ukrainu un tās tautu, piedāvājot dokumentālu filmu demonstrēšanu un diskusiju.

Tikšanās laikā būs iespēja iegādāties Oleksandra Terereščenko grāmatu “Dzīve pēc 16:30. Septiņus gadus vēlāk” – patiess ukraiņu karavīra stāsts.

Ieeja bez maksas. Pasākuma laikā būs iespēja ziedot Ukrainas atbalstam.

