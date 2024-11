Tikšanās ar Ziemassvētku vecīti

Zilo kalnu aģentūra saņēmusi brīnišķīgu vēstuli no Ziemassvētku vecīša Lapzemē: “Esmu daudz dzirdējis par Ogres Zilo kalnu krāšņumu un čaklajiem bērniem, kas dzīvo šajā apkaimē, te pastaigājas, atpūšas, trenējas, sacenšas un bauda tās jaukumu. Vēlos to visu redzēt savām acīm, tāpēc tuvākajās dienās došos ceļā uz Ogri. Iekārtošos Zilo kalnu Starta laukuma namiņā un no 12. līdz 22. decembrim katru dienu vairākas stundas tur gaidīšu mazos parka apmeklētājus.

Esmu apaļīgs, omulīgs, fotogēnisks, un labprāt nofotografēšos kopā ar saviem jaunajiem draugiem!

Jūsu ir daudz, bet es esmu viens, tādēļ lūdzu iepriekš pieteikt savu apciemojumu, zvanot maniem Latvijas rūķiem uz tālr. 29106208. Jūsu zvanus gaidīšu darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Gaidīšu visus, kuri tic Ziemassvētku brīnumam!”