Tīnūžu muižas svētki12 Jūn Tīnūžu muižas pagalms
12. jūnijā Tīnūžu muižas pagalmā notiks Tīnūžu muižas svētki: no plkst. 17.00 sarunas par un ap vilnas darbiem, aušana, vērpšana, šķeterēšana, tikšanās ar ratiņu atjaunotāju un senlietu kolekcionāru Ivaru Rancānu, knipelēšanas ābece, kaligrāfija, dizaina mežģīnes, pērļotas rotas, porcelāna kolekcija, saldumu meistarstiķu darbnīca, retro foto, kustīgās bildes iz muižas dzīves Ogres teātra aktieru izpildījumā, vizināšanās zirga karietē, lielās koka spēles; plkst. 19.00 muižas ļaužu svētku koncerts; plkst. 21.00 zaļumballe ar mūzikas kapelu “Hāgenskalna muzikanti”.