Pasākumu programma:
14. maijā
-Plkst.12.00 koncerts “Sirsnīgai ieskaņai” Tomes ev.luteriskajā baznīcā kopā ar E.Loku (dziesminieks), A.Grīnbergu (klasiskā ģitāra) un mācītāju Juri Moricu.
-No plkst.14.00 – 17.00 orientēšanās spēle “Piedzīvojums Tomē”. Reģistrēšanās spēlei pie Tomes Tautas nama no plkst.14.00 līdz 15.30. Apbalvošana plkst.17.00.
-Plkst.15.00 Lielās koka spēles Tomes parkā.
-Plkst.17.00 “Garšu sētas” cienasts Tomes parkā.
-Plkst.18.00 Muzeju nakts pasākums Ķeguma novada muzejā Tomē.
-No 14.05. – 30.05. Ķeguma mākslas studijas pieaugušo grupas izstāde Tomes Tautas namā. Darbu autores: Ilga Vicepa, Inese Paegle, Zenta Geka, Dace Cinīte, Māra Trauberga.
15. maijā
-No plkst.12.00 – 15.00 izstāde – pārdošana biedrības “Dzīvais māls” radošajās telpās, adrese: Ķieģeļceplis, Tomes pagasts, tālr.29321337.
20. maijā
-Plkst.17.30 mākslas objekta “Cerību logs” atklāšana pie Tomes skolas saimniecības ēkas, mākslas darba autore Gunta Bergmane.
-Plkst.18.00 rūnu kafejnīca Ķeguma novada muzejā un Tomes bibliotēkā. Programmā muzikāli priekšnesumi, kas vīsies ar sarunām par rūnām. Rūnu meistare Irēna de Torre-Ferandez. Kafejnīcas mūziķis Ēriks Eglītis.
21. maijā
-Plkst.10.00 Tomes Tautas namā gleznošanas meistardarbnīca “Sajūti Purvīti”, atzīmējot latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša 150 gadu jubileju. Darbnīcas ilgums 2 stundas. Vecuma ierobežojums 13+. Gleznošanas pieredze nav nepieciešama un darbu radīšanai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. Pieteikties, zvanot 27843230.
-Plkst.10.00 tirgus diena Oškroga tirgus laukumā. Pieteikties, zvanot Imantam 29259223.
-Plkst.13.00 Daugavas plostnieku un laivinieku dziesmas Tomes “Graudu” izpildījumā.
-Plkst.13.30 cienasts – “Oškroga plostnieku zupa”.
Sīkākai informācijai tālr. 27843230, Sarmīte Pugača.