14., 15., 20. un 21. maijā notiks Tomes pagasta dienas, kurās būs iespēja baudīt dažādus koncertus, gleznot, apskatīt izstādes, varēs piedalīties orientēšanās spēlē, uzzināt vairāk par rūnām, spēlēt koka spēles, piedalīties izstādē – pārdošanā, tirdziņā, mākslas objekta atklāšanā.

Pasākumu programma:

14. maijā

-Plkst.12.00 koncerts “Sirsnīgai ieskaņai” Tomes ev.luteriskajā baznīcā kopā ar E.Loku (dziesminieks), A.Grīnbergu (klasiskā ģitāra) un mācītāju Juri Moricu.

-No plkst.14.00 – 17.00 orientēšanās spēle “Piedzīvojums Tomē”. Reģistrēšanās spēlei pie Tomes Tautas nama no plkst.14.00 līdz 15.30. Apbalvošana plkst.17.00.

-Plkst.15.00 Lielās koka spēles Tomes parkā.

-Plkst.17.00 “Garšu sētas” cienasts Tomes parkā.

-Plkst.18.00 Muzeju nakts pasākums Ķeguma novada muzejā Tomē.

-No 14.05. – 30.05. Ķeguma mākslas studijas pieaugušo grupas izstāde Tomes Tautas namā. Darbu autores: Ilga Vicepa, Inese Paegle, Zenta Geka, Dace Cinīte, Māra Trauberga.

15. maijā

-No plkst.12.00 – 15.00 izstāde – pārdošana biedrības “Dzīvais māls” radošajās telpās, adrese: Ķieģeļceplis, Tomes pagasts, tālr.29321337.

20. maijā

-Plkst.17.30 mākslas objekta “Cerību logs” atklāšana pie Tomes skolas saimniecības ēkas, mākslas darba autore Gunta Bergmane.

-Plkst.18.00 rūnu kafejnīca Ķeguma novada muzejā un Tomes bibliotēkā. Programmā muzikāli priekšnesumi, kas vīsies ar sarunām par rūnām. Rūnu meistare Irēna de Torre-Ferandez. Kafejnīcas mūziķis Ēriks Eglītis.

21. maijā

-Plkst.10.00 Tomes Tautas namā gleznošanas meistardarbnīca “Sajūti Purvīti”, atzīmējot latviešu gleznotāja Vilhelma Purvīša 150 gadu jubileju. Darbnīcas ilgums 2 stundas. Vecuma ierobežojums 13+. Gleznošanas pieredze nav nepieciešama un darbu radīšanai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. Pieteikties, zvanot 27843230.

-Plkst.10.00 tirgus diena Oškroga tirgus laukumā. Pieteikties, zvanot Imantam 29259223.

-Plkst.13.00 Daugavas plostnieku un laivinieku dziesmas Tomes “Graudu” izpildījumā.

-Plkst.13.30 cienasts – “Oškroga plostnieku zupa”.

Sīkākai informācijai tālr. 27843230, Sarmīte Pugača.

