Ar īpašu raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 labāko mirkļu izlasi piektdien, 8. aprīlī plkst. 21.25 televīzijas kanālā ReTV noslēgsies raidījuma otrā sezona. Noslēdzot raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ otro sezonu TV ekrānos būs skatāma raidījumu labāko mirkļu izlase.

Šajā sezonā aizvadīti 20 raidījumi, kuru laikā uz Ogres novada Kultūras centra skatuves kāpa grupas CREDO, DAKOTA, SKYFORGER, PETERSON BAND, SESTĀ JŪDZE, ORANŽĀS BRĪVDIENAS, RIGA REGGAE, KAYRO, kā arī RIHARDS LĪBIETIS ORCESTRA un vīru kopa VILKI. Ar skaistām melodijām skatītājus priecēja dziedātājas Antra Stafecka, Aija Andrejeva, Dināra Rudāne& Rock5 Band un grupa MY RADIANT YOU. Savukārt par muzikāliem pārsteigumiem parūpējās pianists Andrejs Osokins, ģitārists Mārcis Auziņš, reperis OZOLS un mūziķis Krists Saržants ar pavadošos sastāvu un dziedātāju Evilenu Protektori.


Skatītāji iepazina arī Ogres jaunos un talantīgos mūziķus – dziedātāju Alinu Melngaili, grupu PIRMAIS KURSS un duetu, kurā muzicē Gints Cālītis un Ronalds Briežkalns.


Plānots, ka rudenī taps raidījuma trešā sezona, kurā turpināsim iepazīt latviešu mūziķus un izbaudīt muzikāli izklaidējošus vakarus kopā ar raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ vadītājiem un to viesiem.

Raidījuma tiešraide 8. aprīlī plkst.21:25 šeit:

