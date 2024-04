Ukrainai veltītu fotoizstāžu atklāšana Ogrē

Poļu fotogāfa Maceja Bedžicka izstādi “24.02” veidojusi Polijas vēstniecība Latvijā, kas Ogres Vēstures un mākslas muzejam piedāvāja iespēju šādu izstādi izvietot arī Ogrē. Tas ir dramatisks stāsts par kara bēgļiem no Ukrainas, bet vienlaikus arī vēstījums par starptautisko solidaritāti un palīdzību, ko poļi, Polijas iestādes un poļu organizācijas sniedza sievietēm un bērniem kritiskā situācijā.



Fotoizstādi “Ogres novads kopā ar Ukrainu” organizē Ogres novada pašvaldība. Tā vēsta par Ogres novada īstenotajām atbalsta aktivitātēm Ukrainai kopš 2015. gada, kā arī ataino Krievijas iebrukuma nodarīto postu Ukrainai. Izstādes veidošanā galvenokārt izmantotas Ogres novada domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa fotogrāfijas, kas tapušas, nogādājot Ukrainā palīdzības sūtījumus bruņotajiem spēkiem un civiliedzīvotājiem.



Ogres novads kopā ar Ukrainu ir kopš pirmās dienas, kad Krievijas armija pārkāpa tās robežu. Novada iedzīvotāji ir atbalstījuši Ukrainas iedzīvotājus gan morāli, gan materiāli. Jau 2015. gadā ogrēnieši vāca ziedojumus un veda pirmās palīdzības pakas uz Ukrainu, uzņēma ukraiņu bērnus, kuriem viens no vecākiem vai pat abi krituši karā.



Palīdzība un atbalsts Ukraina turpinās. Ogres novadā dota pajumte jau 700 ukraiņu bēgļiem, organizējot viņu transportēšanu no kara postītajām zonām. Kopš krievijas īstenotā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Ogres novada pašvaldības vadība kopā ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem, iestādēm un biedrībām pastāvīgi organizē palīdzības sūtījumus Ukrainai. Novada delegācija domes priekšsēdētāja Egila Helmaņa vadībā šajā laikā jau 15 reizes nogādājusi palīdzības kravas Ukrainai.



E. Helmanis aicina apzināties un saprast, ka, atbalstot ukraiņus, mēs atbalstām paši savu valsti, ka ukraiņi, cīnoties ar iebrucēju viņu valstī, cīnās arī par mums, par Latviju.