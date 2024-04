"Ukuleles" koncerts "Pavasaris" Ogrē

Koncertā Uku un Lele dziedās bērnu iemīļotās dziesmas no raidījuma “Ukulele” – lielāko daļu no tām radījusi talantīgā, Amsterdamā dzīvojošā latviešu komponiste Laura Polence, kas pazīstama arī kā “Tutas lietu” dziesmu autore. Līdzās varoņiem Uku, Lelei un Dieziņam uz skatuves kāps arī pianists un koncerta mākslinieciskais vadītājs Raimonds Petrauskis, perkusionists Ernests Mediņš, ģitārists Rihards Goba un saksofonists Oskars Petrauskis.



Koncertprogrammas garums ir pielāgots bērniem vecumā no viena līdz sešiem gadiem, lai padarītu to par patīkamu un aizraujošu pieredzi pašiem mazākajiem mūzikas klausītājiem. Koncerta režisore – Marta Selecka, horeogrāfs – Rolands Meržejevskis.



Biļetes - 12, 15, 20 eiro. Biļetes var iegādāties vietnē www.bilesuparadize.lv.