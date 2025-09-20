Sestdiena, 20.09.2025 21:51
Uzvedums "Debesu vārti un elles liesmas"

No 19. līdz 21. septembrim Ogres Kultūras centrā gaidāms uzvedums "Debesu vārti un elles liesmas" – piektdien un sestdien plkst. 19.00, svētdien plkst. 18.00. Piedzīvo spēcīgu stāstu par izvēlēm, kas nosaka mūsu likteni – starp debesu gaismu un elles tumsu. Katrs mirklis uz skatuves ir piepildīts ar emocijām, kas liek aizdomāties un iedvesmo rīkoties.

Ieeja bez maksas! Bērni līdz 12 gadu vecumam drīkst apmeklēt izrādi tikai pieaugušo pavadībā, jo dažas ainas ir grafiskas.

