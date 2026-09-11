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Vakara tirdziņš

18 Sep Ogresgrīvas pusmuižas pagalms
17:00
Vakara tirdziņš

Vakara tirdziņš

18 Sep Ogresgrīvas pusmuižas pagalms
17:00

18. septembrī no plkst. 17.00 Ogresgrīvas pusmuižas pagalmā Ogrē notiks vakara tirdziņš, kurā piedalīsies Ogres un citu novadu mājražotāji un mazie uzņēmēji. Ap plkst. 18.20 apmeklētājus priecēs Mārtiņš Balodis, izpildot labi zināmas un iemīļotas latviešu dziesmas, kā arī ārzemju mūzikas klasiku ģitāras pavadījumā.

Darbosies arī grāmatu maiņas punkts – ņem līdzi kādu labā stāvoklī esošu grāmatu un apmaini to pret citu, kas iekrīt acīs. Grāmatas var būt paredzētas gan pieaugušajiem, gan jauniešiem, gan bērniem.

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