Satīra par dzīvi komunismā.
Režisors – Jānis Znotiņš
Scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Pamela Butāne
Lomās: Kārlis Freimanis, Eduards Johansons, Ilze Pukinska, Skaidrīte Putniņa, Klinta Reinholde, Sandis Runge.
Šis ir stāsts par jauniem cilvēkiem, kuri 1985.gadā piedzīvoja leģendāro grupas “Pērkons” koncertu Ogres estrādē un tam sekojošo vilciena izdemolēšanu. Trīs draugi – septiņpadsmitgadīgie Andrejs, Vizma un Uģis – klausās mūziku, cenšas atrast savu vietu dzīvē, risina attiecības viens ar otru, ar savām ģimenēm un komunistisko režīmu. Viņu alkas pēc neatkarības no vecāku un iepriekšējo paaudžu uzskatiem un kontroles sakrīt ar lielajām, kolektīvajām, gaisā jūtamajām alkām pēc pārmaiņām un brīvības. Izrādē skanēs arī „Pērkona” mūzika, katrai dziesmai kļūstot par nozīmīgu daļu no stāsta.
Valmieras teātra viesizrāde MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS Lielvārdē3 Jūn
19:00
3. jūnijā plkst.19.00 Lielvārdes Kultūras namā viesosies Valmieras teātris ar viesizrādi MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS.