Piektdiena, 10.10.2025 00:05
Arvīds, Arvis, Druvis
Piektdiena, 10.10.2025 00:05
Arvīds, Arvis, Druvis

Valmieras teātra viesizrāde MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS Lielvārdē

3 Jūn
19:00
Valmieras teātra viesizrāde MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS Lielvārdē

Valmieras teātra viesizrāde MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS Lielvārdē

3 Jūn
19:00

3. jūnijā plkst.19.00 Lielvārdes Kultūras namā viesosies Valmieras teātris ar viesizrādi MĒS, ROKS, SEKSS UN PSRS.

Satīra par dzīvi komunismā.

Režisors – Jānis Znotiņš
Scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Pamela Butāne

Lomās: Kārlis Freimanis, Eduards Johansons, Ilze Pukinska, Skaidrīte Putniņa, Klinta Reinholde, Sandis Runge.

Šis ir stāsts par jauniem cilvēkiem, kuri 1985.gadā piedzīvoja leģendāro grupas “Pērkons” koncertu Ogres estrādē un tam sekojošo vilciena izdemolēšanu. Trīs draugi – septiņpadsmitgadīgie Andrejs, Vizma un Uģis – klausās mūziku, cenšas atrast savu vietu dzīvē, risina attiecības viens ar otru, ar savām ģimenēm un komunistisko režīmu. Viņu alkas pēc neatkarības no vecāku un iepriekšējo paaudžu uzskatiem un kontroles sakrīt ar lielajām, kolektīvajām, gaisā jūtamajām alkām pēc pārmaiņām un brīvības. Izrādē skanēs arī „Pērkona” mūzika, katrai dziesmai kļūstot par nozīmīgu daļu no stāsta.

Biļetes šeit: 

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?