Ieeja pasākumā ir bez maksas. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties Lapsu mājas sieru, gardus dzērienus un Rembates šokolādi.
19. jūnijā plkst. 18.00 pie Rembates Tautas nama notiks kopīga vasaras saulgriežu ieskandināšana. Apmeklētāji aicināti izbaudīt svētku noskaņu un tradīcijas kopā ar folkloras kopu “Grodi”. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pasākums norisināsies iekštelpās – Tradīciju zālē.
Ieeja pasākumā ir bez maksas. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties Lapsu mājas sieru, gardus dzērienus un Rembates šokolādi.