Pirmdiena, 08.06.2026 23:14
Frīda, Frīdis, Mundra
Pirmdiena, 08.06.2026 23:14
Frīda, Frīdis, Mundra

Vasaras saulgriežu ieskandināšana

19 Jūn Pie Rembates Tautas nama
18:00
Vasaras saulgriežu ieskandināšana

Vasaras saulgriežu ieskandināšana

19 Jūn Pie Rembates Tautas nama
18:00

19. jūnijā plkst. 18.00 pie Rembates Tautas nama notiks kopīga vasaras saulgriežu ieskandināšana. Apmeklētāji aicināti izbaudīt svētku noskaņu un tradīcijas kopā ar folkloras kopu “Grodi”. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pasākums norisināsies iekštelpās – Tradīciju zālē.

Ieeja pasākumā ir bez maksas. Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties Lapsu mājas sieru, gardus dzērienus un Rembates šokolādi.

mceu_32151094211780928215426.jpg

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?