Piektdiena, 19.06.2026 22:09
Nils, Viktors
Piektdiena, 19.06.2026 22:09
Nils, Viktors

Vasaras saulgriežu ieskandināšana

21 Jūn Plāteres pilskalns
20:00
Vasaras saulgriežu ieskandināšana

Vasaras saulgriežu ieskandināšana

21 Jūn Plāteres pilskalns
20:00

21. jūnijā plkst. 20.00 Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā vasaras saulgriežus ieskandinās Ogres Kalna pamatskolas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Viznīts" jauniešu grupa, Ogresgala Tautas nama etnogrāfisko kokļu kopa, Nora Celma un mūzikas grupa “Dārdaru muzikanti”. Būs saulgriežu rituāls Lilijas un Edgara Liporu vadībā, visa vakara garumā zāļu vainagu un slotiņu darbnīcas. Aicina ņemt līdzi savu piknika groziņu. Pasākuma apmeklējums ir bez maksas.

Īpaši norīkots bezmaksas autobuss: 19.00 Ogres novada Kultūras centrs–Plāteres pilskalns; ~ 24.00 Plāteres pilskalns–Ogres novada Kultūras centrs. 

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