Vasaras saulgriežu svinības

20. jūnijā no plkst. 20.00 Madlienas pagasta Plāteres pilskalnā ar dziesmām, dejām, uguns rituālu un citām aktivitātēm svinēs vasaras saulgriežus. Plāteres pilskalns ir spēka vieta, kur gadskārtēji pulcējas vasaras saulgriežos, lai, sekojot latviešu tautas tradīcijai, pavadītu sauli, aizdegtu jāņuguni, atbrīvotos no visa sliktā un svinētu svētkus, kas latviešiem godā jau no senatnes.