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Sestdiena, 04.07.2026 05:58
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

Vasaras vakara danči

14 Aug Neatkarības laukums, Ogre
19:00
Vasaras vakara danči
Foto: Reinis Oliņš, LNKC

Vasaras vakara danči

14 Aug Neatkarības laukums, Ogre
19:00

14. augustā no plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, notiks vasaras vakara danči! Danču ierādītāji palīdzēs apgūt danču soļus, bet spēlmaņi parūpēsies par mūziku.

Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli — ikviens ogrēnietis un Ogres viesis! Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!

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