Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli — ikviens ogrēnietis un Ogres viesis! Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!
28. augustā no plkst. 19.00 līdz 21.00 Neatkarības laukumā, Ogrē, notiks vasaras vakara danči! Danču ierādītāji palīdzēs apgūt danču soļus, bet spēlmaņi parūpēsies par mūziku.
Uz pasākumu aicināti gan skatītāji un klausītāji, gan dancotāji un muzikanti, gan mazi, gan lieli — ikviens ogrēnietis un Ogres viesis! Ņem līdzi savu mūzikas instrumentu un mācies spēlēt dančus!