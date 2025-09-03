Trešdiena, 03.09.2025 14:08
Bella, Berta
6 Sep Tomes apkārtne
10:00
Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina aktīvās atpūtas cienītājus piedalīties vasaras izskaņas velobraucienā pa ainavisko Tomes apkārtni, kas norisināsies 6. septembrī. Velobrauciens sāksies plkst. 10.00 Ķegumā pie tautas nama un noslēgsies ap plkst. 16.00.

Maršruts ir apļveida, tā garums ir ~ 25 km, un tas vedīs pa dažāda seguma ceļiem, kopumā paredzot vieglas grūtības pakāpes braucienu. Velobrauciens piemērots arī ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu. Vairākās ceļa posma daļās braucienu paredzēts veikt pa P85 šoseju.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīt Tomes pagasta tūrisma piedāvājumu, vērot dabas daudzveidību, izbaudīt svaigo gaisu un ainavas Tomes plašajos mežos. 

Līdzi nepieciešamais dalībai pasākumā: velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemēroti apavi un apģērbs, uzkodas pusdienu pauzei un ūdens.

