Maršruts ir apļveida, tā garums ir ~ 25 km, un tas vedīs pa dažāda seguma ceļiem, kopumā paredzot vieglas grūtības pakāpes braucienu. Velobrauciens piemērots arī ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu. Vairākās ceļa posma daļās braucienu paredzēts veikt pa P85 šoseju.
Dalībniekiem būs iespēja iepazīt Tomes pagasta tūrisma piedāvājumu, vērot dabas daudzveidību, izbaudīt svaigo gaisu un ainavas Tomes plašajos mežos.
Līdzi nepieciešamais dalībai pasākumā: velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemēroti apavi un apģērbs, uzkodas pusdienu pauzei un ūdens.