Izbrauciens vedīs cauri Ciemupei, Ķegumam un Lielvārdei, apvienojot gleznainus dabas skatus ar kultūrvēsturiskiem pieturpunktiem. Brauciena dalībnieki varēs baudīt Daugavas krastu panorāmas, iepazīt novada vēstures stāstus un atklāt vietas, kur daba un kultūra veido vienotu ainavu. Dalībnieki uzzinās vairāk par Lielvārdes pilskalna vēsturi un nozīmi, apskatīs senās viduslaiku pilsdrupas un drosmīgākie varēs iejusties Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” tēlos.
Brauciena sākums plkst. 10.00 Ogrē, pilsētas skvērā Brīvības ielas gājēju posmā. Aptuveni 45 kilometru garais apļveida maršruts vedīs pa veloceļiem un mazāk noslogotiem dažāda seguma ceļiem. Velobrauciens noslēgsies ap plkst. 18.00.
Braucienā paredzētas vairākas apstāšanās vietas, un tas ir piemērots arī aktīvām ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu.
Dalība ir bez maksas, bet vietu skaits braucienā ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 15. jūlijam vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Pieteikties var, aizpildot reģistrācijas anketu.
Līdzi nepieciešams velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemērots apģērbs un apavi, ūdens un uzkodas pusdienu pauzei.
Jautājumu gadījumā aicina sazināties ar tūrisma organizatoru Aleksandru Čerņavski, tālr. 25419714, e-pasta adrese .