Izbrauciens vedīs cauri dabas parka “Ogres Zilie kalni” ainaviskajām takām un paugurainajam reljefam, vienlaikus ļaujot atklāt Ikšķiles kultūrvēsturisko mantojumu. Dalībnieki izzinās Zilo kalnu pagātni un dabas bagātības, piestās pie Vīnakalna un Kābeļkalna, kuru apkārtni apvij daudzi interesanti nostāsti. Ceļā atklās arī aizraujošus faktus par Ikšķili, tostarp uzzinās par laiku, kad pilsētā kursēja zirgu tramvajs.
Sākums plkst. 10.00 Ogrē, pilsētas skvērā Brīvības ielas gājēju posmā. Aptuveni 25 kilometru garais apļveida maršruts vedīs pa dažāda seguma ceļiem. Velobrauciens noslēgsies ap plkst. 16.00.
Braucienā paredzētas vairākas apstāšanās vietas, un tas ir piemērots arī aktīvām ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu.
Dalība pasākumos ir bez maksas, taču vietu skaits braucienā ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 29. jūlijam vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Pieteikties var, aizpildot reģistrācijas anketu.
Līdzi nepieciešams velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemērots apģērbs un apavi, ūdens un uzkodas pusdienu pauzei.
Jautājumu gadījumā aicina sazināties ar tūrisma organizatoru Aleksandru Čerņavski, tālr. 25419714, e-pasta adres .