Pieteikšanās obligāta, rakstot uz !
Ja nepieciešamas nūjošanas nūjas, lūdzam to norādīt pieteikumā, minot sava auguma garumu.
NŪJOŠANAS PĀRGĀJIENS
Reģistrēšanās no 8.30, sākums 9.00 pie Suntažu vidusskolas
Dodies aizraujošā pārgājienā pa Suntažu apkārtni! Maršruta garums apmēram 12 km.
Nūjojot tiek uzlabota sirds un asinsvadu sistēmas darbība, un pareizas nūjošanas laikā tiek nodarbināti 90 % muskuļu!
Iepriekš piesakoties, ir iespējams apgūt pareizu nūjošanas tehniku, ja nedodies nūjošanas pārgājienā.
Oveselība pārgājienu organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).
IDEJAS VESELĪGAM DZĪVESVEIDAM
11.30 Degustē un uzzini par veselīgām sulām ikdienā / Ķermeņa kompozīcijas noteikšana
Kopā ar uztura speciālisti runāsim un diskutēsim par ūdens un sulu proporcijām ikdienā, to ieteicamajiem daudzumiem, uzturvērtību un ārstnieciskajām īpašībām, galvenajiem plusiem un mīnusiem, kā baudīsim svaigi spiestas sulas.
Būs arī iespēja vairāk uzzināt par savu ķermeņa kompozīciju (kopējo svaru, muskuļu, tauku masu, viscerālo tauku daudzumu) un saņemt attiecīgas rekomendācijas.
12.30 Ārstniecības augi, to vākšana un izmantošana
Ārstniecības augi var būt labs un efektīvs palīgs daudzu veselības problēmu gadījumos. Nodarbībā uzzināsiet, kādi augi un kurā situācijā mums var palīdzēt, kā arī arī par dažādu ārstniecības augu vākšanu un izmantošanu kosmētikā.
