Ceturtdiena, 09.10.2025 23:24
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:24
Elga, Elgars, Helga

Veselības diena Suntažos

9 Apr
08:30
Veselības diena Suntažos

Veselības diena Suntažos

9 Apr
08:30

Aicinām aktīvi pavadīt sestdienu, dodoties nūjošanas pārgājienu cikla “Iepazīsti Ogres novadu” atklāšanas pārgājienā Suntažos, kā arī smelties dažādas idejas veselīga dzīvesveida ieradumu ieviešanā un uzturēšanā! Tiekamies 9. aprīlī no 8.30 pie Suntažu vidusskolas!

Pieteikšanās obligāta, rakstot uz 

Ja nepieciešamas nūjošanas nūjas, lūdzam to norādīt pieteikumā, minot sava auguma garumu.

NŪJOŠANAS PĀRGĀJIENS

Reģistrēšanās no 8.30, sākums 9.00 pie Suntažu vidusskolas

Dodies aizraujošā pārgājienā pa Suntažu apkārtni! Maršruta garums apmēram 12 km.

Nūjojot tiek uzlabota sirds un asinsvadu sistēmas darbība, un pareizas nūjošanas laikā tiek nodarbināti 90 % muskuļu!

Iepriekš piesakoties, ir iespējams apgūt pareizu nūjošanas tehniku, ja nedodies nūjošanas pārgājienā.

Oveselība pārgājienu organizē, īstenojot ESF projektu “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031).

IDEJAS VESELĪGAM DZĪVESVEIDAM

11.30 Degustē un uzzini par veselīgām sulām ikdienā  / Ķermeņa kompozīcijas noteikšana

Kopā ar uztura speciālisti runāsim un diskutēsim par ūdens un sulu proporcijām ikdienā, to ieteicamajiem daudzumiem, uzturvērtību un ārstnieciskajām īpašībām, galvenajiem plusiem un mīnusiem, kā baudīsim svaigi spiestas sulas.

Būs arī iespēja vairāk uzzināt par savu ķermeņa kompozīciju (kopējo svaru, muskuļu, tauku masu, viscerālo tauku daudzumu) un saņemt attiecīgas rekomendācijas.

12.30 Ārstniecības augi, to vākšana un izmantošana

Ārstniecības augi var būt labs un efektīvs palīgs daudzu veselības problēmu gadījumos. Nodarbībā uzzināsiet, kādi augi un kurā situācijā mums var palīdzēt, kā arī  arī par dažādu ārstniecības augu vākšanu un izmantošanu kosmētikā.

Informāciju sagatavoja Oveselība

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?