Vidzemes sieviešu koru festivāls "Pavasara svinēšana"21 Mar Ogres novada Kultūras centrs
17:00
21. martā plkst. 17.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē notiks Vidzemes sieviešu koru festivāls "Pavasara svinēšana". Piedalīsies: Valmieras Kultūras centra sieviešu koris "Jumara", Limbažu Kultūras nama sieviešu koris "Kalme", Priekuļu sieviešu koris "Laumas", Dikļu Kultūras centra sieviešu koris "Lira", Ogres novada Kultūras centra sieviešu koris "Rasa", Trapenes Kultūras nama sieviešu koris "Trapene", Valkas novada sieviešu koris "Ziemeļstīga". Ieeja bez maksas.