Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties Madlienas pagasta pārvaldes kasē un "Biļešu paradīzē".
27. jūnijā plkst. 19.00 Madlienā, baznīcas pagalmā, gaidāms muzikālais pikniks - elektriskās vijoles koncerts "Stīgu un vēja sarunas" kopā ar Melany Wild River. Ņem līdzi savu sedziņu vai krēsliņu, piknika groziņu un saplūsti ar mūziku un dabu. Sliktos laikapstākļos koncerts notiks baznīcā.
Ieejas maksa: iepriekšpārdošanā 5 eiro, pasākuma dienā 7 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties Madlienas pagasta pārvaldes kasē un "Biļešu paradīzē".