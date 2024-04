Vislatvijas erudīcijas čempionāta "Latvijas kauss" spēle Ikšķilē

Par erudīcijas čempionātu tas tiek dēvēts tādēļ, ka, katrā spēlē būs jāsaliek komandas galvas kopā un vismaz nedaudz jāpavingrina savas pelēkās šūniņas, lai izcīnītu vietu uz nākamo atlases posmu. Tomēr baidīties no šī vārdu savienojuma it nemaz nevajag, jo jautājumi ir ar dažādu sarežģītības pakāpi - no viegli izklaidējošai līdz sarežģītai. Tieši komandas daudzveidībā slēpjas lielākais cīņas spēks un spars, kur pat vislielākajam erudītam var nākties aizdomāties, bet tieši bērns var būt zinošākais noteiktos jautājumos. Dalībnieki spēles laikā nosaka, kādas tēmas tiks spēlētas.



Savu dalību aicināts pieteikt ikviens Latvijas iedzīvotājs, sekojot trīs vienkāršiem soļiem:

1. izveido komandu līdz sešiem cilvēkiem;

2. reģistrē dalību vai www.prataspeles.lv;

3. cīnies par erudītākās komandas titulu un balvām!



Uz šo pasākumu tiek aicināts ikviens kopā ar ģimeni, draugiem vai kolēģiem – katram komandas dalībniekam būs iespēja kopā ar saviem komandas biedriem pārbaudīt savas zināšanas, kā arī uzzināt daudz ko jaunu. Pozitīvas emocijas un balvas labākajiem. No katras spēles 1.–3. vieta iekļūst reģionālajā pusfinālā, kurā katrai komandai būs iespēja cīnīties par iekļūšanu finālā. Fināla galvenā balva ir "Prāta spēļu” Latvijas ceļojošais kauss, kas līdz nākamajam erudīcijas čempionātam nokļūs uzvarētāja komandas pārstāvētajā pašvaldībā un kalpos kā lepnuma simbols tam, ka tieši šīs pašvaldības pārstāvji atzīti kā erudītākie, zinošākie. Ja uzvarētāju komanda izcīna virzību no atlases spēles privātā iestādē, tad kauss nonāks attiecīgajā iestādē.



Informācija un aktuālo spēļu saraksts periodiski tiek papildināts un var mainīties! Sekot līdzi informācijai var www.prataspeles.lv un "Facebook" lapā "Prāta spēles Latvijas kauss".