1. oktobrī plkst. 16.00 Ķeipenes Tautas nama Izstāžu telpā notiks mākslinieces – visu 18 Ķeipenes plenēru dalībnieces – Vitas Beikertes gleznu izstādes "Klusuma struktūras" atklāšana un tikšanās ar mākslinieci. Izstāde būs apskatāma līdz 30. oktobrim.

"Tās ir brīvas, intuitīvas, neierobežotas, tomēr dažkārt veido tēlus, kurus, es ceru, skatītājam ir vērts ieraudzīt. Izstāde ir kā ceļojums uz skatītāja uztveres un emociju dziļumiem, kontrasts starp vizuālo intensitāti un klusumu - kā meditācija, kustība, transformācija. Es arī ceru, ka skatītāji kļūs par līdzautoriem, lasot manas klusuma struktūras, kas nerunā vārdos, bet rezonē ar zemapziņu, ar to, kas mūsos vēl nav nosaukts. 

Klusums nav tukšums, bet pilns ar iespējām. Līnijas, formas, krāsas ir vizuālie impulsi, kas veido neredzamus sakarus. Dažkārt arī redzamus! Novēlu ieskatīties!" saka māksliniece.

mceu_78875668011758474946241.jpg

