Vokālo ansambļu koncerts "No sirds uz sirdi" Tomē

17. februārī plkst. 16.00 Tomes Tautas namā notiks vokālo ansambļu koncerts “No sirds uz sirdi”. Piedalīsies: vīru ansamblis "Karma" no Ropažiem, sieviešu ansamblis "Pusnakts stundā" no Lielvārdes, Preiļu vīru ansamblis, Ikšķiles jauktais ansamblis, jauktais ansamblis "Saime" no Ogresgala, Tomes dāmu ansamblis.