Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.
7. decembrī plkst. 16.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks Ogres novada vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc", kurā piedalīsies: Ķeipenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sonore", Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Lēdmanes Tautas nama dāmu vokālais ansamblis "Stari", Tomes Dāmu ansamblis, Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis "Nona", Ikšķiles vīru vokālais ansamblis "Tikai tā", Ogresgala Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Dūjas", Ogresgala jauktais vokālais ansamblis "Saime", Lielvārdes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Pusnakts stundā".
