Sestdiena, 06.12.2025 23:07
Niklāvs, Nikolajs, Niks
Sestdiena, 06.12.2025 23:07
Niklāvs, Nikolajs, Niks

Vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc"

7 Dec Lielvārdes pilsētas Kultūras nams
16:00
Vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc"

Vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc"

7 Dec Lielvārdes pilsētas Kultūras nams
16:00

7. decembrī plkst. 16.00 Lielvārdes pilsētas Kultūras namā notiks Ogres novada vokālo ansambļu koncerts "Rakstītās kamanās Ziemassvētki brauc", kurā piedalīsies: Ķeipenes pagasta sieviešu vokālais ansamblis "Sonore", Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Lēdmanes Tautas nama dāmu vokālais ansamblis "Stari", Tomes Dāmu ansamblis, Ikšķiles sieviešu vokālais ansamblis "Nona", Ikšķiles vīru vokālais ansamblis "Tikai tā", Ogresgala Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Dūjas", Ogresgala jauktais vokālais ansamblis "Saime", Lielvārdes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Pusnakts stundā".

Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes pieejamas Lielvārdes pilsētas Kultūras nama kasē.

mceu_700797121765050437421.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?