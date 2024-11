Vokālo ansambļu koncerts "Ziemassvētkus gaidot" Ogresnovads.lv

1. decembrī plkst. 17.00 Tīnūžu Tautas namā priecēs Ogres novada vokālo ansambļu koncerts "Ziemassvētkus gaidot". Piedalīsies: "Modus Vivendi" no Jumpravas, "Nona" no Ikšķiles, "Pusnakts stundā" no Lielvārdes, "Saime" no Ogresgala, "Saulgrieži" no Ikšķiles, "Sonore" no Ķeipenes, "Tikai tā" no Ikšķiles un Tomes dāmu ansamblis.