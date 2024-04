Zaļumballe Krapē Ogresnovads.lv

No 3.jūnija plkst.21.00 līdz 4.jūnija plkst.3.00 Krapes muižas parkā notiks vasaras ieskaņas zaļumballe, ko rīko Krapes muižas viedais ciems. Zaļumballē spēlēs un publiku izklaidēs Ilmārs Miķelsons & Co. Pirms zaļumballes, no plkst.17.00 līdz 21.00, norisināsies vietējo amatnieku un mājražotāju labumu tirdziņš.