No 4. līdz 29. decembrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā būs atvērta Ziemassvētku dāvanu tirgotava! Aicina rokdarbniekus un amatniekus piedalīties ar pašdarinātiem darbiem – dāvaniņām! Rotaslietas, zīda šalles, cimdi, zeķes, izšuvumi, piparkūkas, Latvijā ražoti produkti, tējas, Ziemassvētku dekori u.c. Lieliska iespēja iegādāties oriģinālas Ziemassvētku dāvanas!

Tirgotava un Mākslas telpa būs atvērta katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, pirms un pēc pasākumiem, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumu laikā un pēc pieprasījuma, zvanot uz tālruni 26545470.

