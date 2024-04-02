Ziemassvētku gadatirgus Ikšķilē

- VAIRĀK KĀ 100 AMATNIEKU DARINĀJUMI UN MĀJRAŽOTĀJU LABUMI!
- DĀVANU IEGĀDE SEV UN SAVIEM MĪĻAJIEM
- NO 14.00-17.00 ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS! UN RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM!
- KARSTVĪNS, PIPARKŪKAS, ZUPA UZ UGUNSKURA
INFO TĀLRUNIS: 28349447, Laima
18.decembrī no plkst. 13.00 līdz 18.00, Ikšķilē, no Lupīnu ielas līdz Ausekļa ielai, Ziemassvētku tirdziņš.
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