Otrdiena, 02.04.2024 02:36
Irmgarde
Otrdiena, 02.04.2024 02:36
Irmgarde

Ziemassvētku gadatirgus Ikšķilē

ogresnovads.lv
18 Dec
13:00
Ziemassvētku gadatirgus Ikšķilē

Ziemassvētku gadatirgus Ikšķilē

ogresnovads.lv
18 Dec
13:00

18.decembrī no plkst. 13.00 līdz 18.00, Ikšķilē, no Lupīnu ielas līdz Ausekļa ielai, Ziemassvētku tirdziņš.

- VAIRĀK KĀ 100 AMATNIEKU DARINĀJUMI UN MĀJRAŽOTĀJU LABUMI!
- DĀVANU IEGĀDE SEV UN SAVIEM MĪĻAJIEM
- NO 14.00-17.00 ZIEMASSVĒTKU VECĪTIS! UN RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM!
- KARSTVĪNS, PIPARKŪKAS, ZUPA UZ UGUNSKURA



INFO TĀLRUNIS: 28349447, Laima

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2024. 
Visas tiesības aizsargātas.